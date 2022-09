Dweilorkesten brengen Halle aan het dansen

Afgelopen weekend streden in de stad Halle dweilorkesten uit België, Nederland en Frankrijk om de Europese titel. Het was een dag vol muziek maar ook vol mooie, nieuwe vriendschappen. De overwinning was voor De Decibells uit Lembeek.

Meer dan tien dweilorkesten streden zaterdag op het Internationaal Dweilfestival in Halle om de Europese titel. Die mag Vlamo toekennen, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. Op plekken waar de orkesten elkaar kruisen, ontstaan spontane concerten en halve dorpsfeesten. “We letten op de uitvoering, de beheersing van de instrumenten, de zuiverheid van spelen en het ritme”, zegt jurylid Joris Loris. “De orkesten zijn van topniveau. Ik ben een paar keer sprakeloos geweest.”

Het is de elfde keer dat het festival georganiseerd wordt. Toch zijn er minder groepen dan andere jaren. “We hebben moeilijke coronajaren achter de rug. Die hebben lelijk ingehakt op organisaties, maar we zijn fier dat we de groepen hier hebben”, zegt Ludo De Witte, voorzitter van het Dweilteam Halle. “Ik ween eigenlijk nooit, maar vandaag heb ik toch tranen geladen. De muziek die binnenkomt, de energie die overkomt, maar ook de warmte en de liefde. Muziek is een ziel, muziek is een taal.”

Het Dweilfestival werd gewonnen door De Decibells uit Lembeek. Zij mogen zich één jaar Vrij Internationaal Kampioen noemen. Tweede werden D'Hopmaten uit Halle, derde Moktar Sound System uit Parijs. De G-Bloezers uit Gooik wonnen in de categorie ambiance.