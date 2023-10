Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen: Ga jij stemmen nu dat niet meer verplicht is?

We zijn vandaag exact een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu de opkomstplicht wordt afgeschaft, zouden de lokale verkiezingen er wel eens anders kunnen uitzien. Maar zijn mensen al bezig met die verkiezingen en van welke thema's liggen ze wakker? Met die vragen trokken we naar het centrum van Halle.

Stemmen op 13 oktober of niet? Bij de Hallenaren zijn de meningen verdeeld, maar elk hebben ze hun eigen argumenten om al dan niet te gaan stemmen. “Ik ga zeker stemmen, want we hebben als vrouw lang moeten vechten voor stemrecht. Van welke thema’s ik wakker lig kan ik niet meteen zeggen, maar kinderopvang vind ik heel belangrijk”, horen we bij de ene.

“Ik denk niet dat ik ga stemmen, want ik ben niet tevreden hoe de zaken hier lopen in Halle. Er is veel gezegd en beloofd, maar op het einde van de rit valt het tegen. Het is niet meer leuk om hier te wonen”, klinkt het bij een ander. "Dat dat net wel een reden is om te gaan stemmen? Misschien wel, maar de vraag is op welke partij."

Ook over de afschaffing van de stemplicht zijn de meningen verdeeld. “Ik vind het een dwaas idee. De Vlaamse regering lijkt te zijn geweten dat mensen jaren hebben moeten strijden om te mogen gaan stemmen. Ik vind als democraat dat het jouw plicht is om dat te gaan doen.”