Een dag op de palliatieve zorg van AZ Jan Portaels: “Kleine dingen worden hier groot”

Morgen is het de Dag van de Palliatieve Zorg. Dat is de zorg die gegeven wordt aan patiënten die niet meer kunnen genezen van hun ziekte. Waar de palliatieve afdeling voor sommige mensen nog altijd een taboe is, willen ze het in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde vooral een plek maken waar ook ruimte is voor positieve emoties.

Elke dag slaan verschillende artsen, experts en vrijwilligers de handen in elkaar om palliatieve patiënten de beste aandacht en zorg te kunnen geven, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. “De palliatieve afdeling bulkt van emoties. Een euthanasie van een jonge patiënt, indringende gesprekken met de patiënten en hun naasten. Het gaat ook over hele kleine dingen die hier groot worden”, zegt geriater Gwen Verbeke.

Simonne Boussu is één van de patiënten die verzorgd wordt in het Vilvoordse ziekenhuis. “Ik heb kanker en zit in de laatste fase van mijn ziekte. Ze kunnen mij niet meer genezen, maar ik heb gevraagd om mij zo goed mogelijk te helpen en zo weinig mogelijk pijn te hebben naar het einde toe”, getuigt Simonne. “Ik heb geen angst. Ik weet dat de pijn gaat komen, maar ik weet dat ze hier achter de deur staan om mij te helpen.”

Simonne neemt stilaan afscheid van haar naasten. “Ik heb voor één van mijn kleinkinderen een klein kookboekje gemaakt waarin moeke haar geheime recepten deelt. Ik weet dat dat voor hen een mooie herinnering aan mij zal zijn”, zegt ze. “Ik heb een heel bewogen, mooi en rijk leven gehad. Ik heb ups en downs gehad, ik heb zwarte sneeuw gezien. Ik heb het allemaal meegemaakt, maar ik ben dankbaar.”

Het zijn getuigenissen waar het personeel op de palliatieve zorg dagelijks mee moeten omgaan. “Ik kom er dagelijks mee thuis. Het moeilijkste voor mij zijn de jonge patiënten of moeders met kinderen. Dat komt dan heel dicht bij mijn eigen leven”, besluit Gwen.