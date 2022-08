De eerste 35 asielzoekers zijn aangekomen in het gecontesteerde nieuwe opvangcentrum van Fedasil in Diegem. Dat werd ingericht in het voormalige Parker Hotel, zwaar tegen de zin van het Machelse gemeentebestuur.

Eerste asielzoekers aangekomen in opvangcentrum in voormalig Diegems hotel

In de loop van de komende dagen komen de andere bewoners aan. In totaal zal het centrum, gelegen in het voormalige Parker Hotel, maximaal 392 bewoners kunnen opvangen. Het zijn allemaal asielzoekers die wachten op een uitspraak in hun asielaanvraag.

De asielzoekers die momenteel toekomen in het opvangcentrum van Machelen, verbleven eerder al in het opvangcentrum van Fedasil in Zaventem. Omdat het centrum van Zaventem binnenkort een nieuwe bestemming krijgt, moesten de huidige bewoners en een deel van het personeel naar dit centrum in Machelen verhuizen. In eerste instantie zullen hier dus personen verblijven die al een tijdje in België zijn.

Het gemeentebestuur is niet te spreken over de opening van het asielcentrum. Het bestuur kantte zich in het voorjaar meteen tegen de eenzijdige beslissing en de gemeenteraad stemde ook een motie. “Hier is gewoon geen draagvlak voor”, klonk het verontwaardigd bij burgemeester Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit). “Onze gemeente heeft met de geplande gevangenis van Haren, de luchthaven, de NATO en Eurocontrol al heel wat risicovolle instellingen op haar grondgebied of in de buurt. Hoe onze onderbemande politiediensten dit er ook nog eens bij moeten nemen is onduidelijk.” Ook Vlaams Belang voerde al actie tegen de komst van het centrum.

Een zestigtal personeelsleden zal instaan voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, animatoren…. De medewerkers werken afwisselend en zijn permanent aanwezig om de bewoners te begeleiden. Er staan nog vacatures open voor het opvangcentrum op www.fedasil.be

Binnenkort zal het opvangcentrum van Machelen de buren en omliggende bedrijven uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen in het opvangcentrum en kennis te maken met zijn bewoners. Personen die graag een handje toesteken, kunnen altijd contact opnemen om vrijwilligerswerk te komen doen in het opvangcentrum. Men is verder steeds op zoek naar kledij (broeken, T-shirts, truien, jassen…) en sportmateriaal voor de bewoners. Meer info via info.machelen@fedasil.be.