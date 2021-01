Eerste balans oudejaarsnacht: vrij rustig

De lokale politie van Zaventem noteerde twee brandstichtingen tijdens oudejaarsnacht. “Kopieergedrag vanuit het Brusselse,” volgens de korpschef. De politie schreef ook een aantal coronapv’s uit. Ook in de politiezone Zennevallei waren er inbreuken op de avondklok en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Het Nieuwsblad werden daar ook dieven op heterdaad betrapt. De korpschef van de zone VIMA heeft het over een rustige nacht.

De politie van Zaventen telde deze oudejaarsnacht minder interventies dan vorig jaar. Er waren een aantal meldingen van geluidsoverlast en voor het afsteken van vuurwerk. “Ondanks dat we snel ter plaatse waren, bleken die feiten moeilijk vast te stellen,” aldus korpschef Jean-Pierre Van Thienen. In de vooravond werd een voertuig met opzet in brand gestoken en ook in park Mariadal werd brand gesticht. “Een soort van kopieergedrag vanuit het Brusselse,” weet de korpschef. Er loopt een gerechtelijk onderzoek.

Zennevallei

In de politiezone Zennvallei waren er geen meldingen van lockdownfeestjes. Er kwamen wel meldingen binnen over het afsteken van vuurwerk. Eén persoon kon op heterdaad betrapt worden. Vier mensen in Ruisbroek kregen een pv, omdat ze de avondklok niet respecteerden. Op het Kerkplein in Ruisbroek kregen ook drie jongeren een proces-verbaal, omdat ze vuilniszakken in brand staken. In Zuun betrapte een inwoner van de Vogelstraat inbrekers in zijn woning. De dieven sloegen op de vlucht, maar dankzij een politieachtervolging en de politiehelikopter kon rond 21u45 een man worden opgepakt.



Vilvoorde - Machelen

De politiezone Vilvoorde-Machelen noteerde niet veel inbreuken op de coronamaatregelen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Korpschef Erik Bassleer heeft het over een rustige nacht. Er waren wat meldingen van geluidsoverlast en er werd vier keer vuurwerk geseind. Voor 22 uur moest de politie ook twee keer optreden om samenscholingen van jongeren te ontbinden.