Eerste Belgische solotentoonstelling van Rachel Rose in CC Strombeek

In CC Strombeek is gisterenavond de tentoonstelling Cave of Time van de New Yorkse kunstenaar Rachel Rose geopend. In haar werken onderzoekt Rose hoe onze veranderende relatie tot landschappen mee het vertellen van verhalen en geloofssystemen heeft gevormd. De expo in CC Strombeek is haar eerste solotentoonstelling in België.