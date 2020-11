Eerste bomen geplant in natuurpark aan de Zuunbeek

De eerste bomen en struiken van het nieuwe natuurpark aan de oevers van de Zuunbeek in Zuun en Negenmanneke zijn aangeplant. Het park past in een groter plan om groene ruimten in te richten in de woonwijken van Sint-Pieters-Leeuw.

Op die manier wil de gemeente Sint-Piters-Leeuw er meer natuur en speel- en wandelplezier in de eigen buurt. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw pakt de aanleg van het natuurpark gefaseerd aan. De bedoeling is dat het natuurpark in de loop van 2021 open gaat voor het publiek.

“Dit wil zeggen dat we nu de eerste aanplantingen van bomen en struiken doen”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Volgend jaar roepen we onze wijkbewoners op om samen nog meer bomen aan te planten in het park. Ook willen we hen de kans geven om samen na te denken over de verdere inrichting van het natuurpark. We denken dan concreet aan paden, speelnatuur en zitbanken."