Eerste bomen langs kanaal in Halle gekapt

Vandaag is de Vlaamse Waterweg gestart met de kap van de eerste vijftig populieren langs het kanaal Brussel-Charleroi. De bomen moeten verdwijnen omdat ze oud en ziek zijn, maar tegen de kap is heel wat protest omdat de bomen volgens de Hallenaren deel uitmaken van een iconisch stadsgezicht. "Dat stadsgezicht wordt vandaag verminkt. Dit is een sombere dag voor de inwoners", reageert Hallenaar Stef Lories misnoegd.

Aanvankelijk wilde de Vlaamse Waterweg zo’n 150 bomen kappen langs het water. Doordat de bomen oud en ziek zijn, kunnen ze makkelijk hun takken laten vallen. “Bij een twintigtal bomen is de situatie zelfs problematisch. Het probleem zou alleen maar groter worden”, meldt de Vlaamse Waterweg. “In een bos hoeft dat geen probleem te zijn, maar langs het jaagpad – waar veel wandelaars en fietsers passeren - kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.”

Tegen de kap kwam heel wat protest, waardoor de stad Halle samen met de Vlaamse Waterweg rond de tafel ging zitten. Ze kwamen overeen dat om de vijf jaar vijftig bomen worden vervangen. “De bomen die gekapt worden zullen vervangen worden door streekeigen soorten. Die zijn beter aangepast aan ons klimaat en daardoor minder gevoelig voor ziektes en vorst”, aldus de Vlaamse Waterweg.

Dit najaar worden de eerste bomen aangeplant. In 2027 en 2032 volgen worden nog bomen gekapt. “Door gefaseerd te werken is de impact een stuk kleiner in vergelijking met een massale kap. Wie de stad Halle langs het Kanaal binnenrijdt blijft zo getrakteerd op een mooi groen scherm”, besluit de Vlaamse Waterweg.

"Triestige zaak"

Voor Hallenaar Stef Lories is het een sombere dag. Hij strijdt al jaren tegen de kap van de populieren. "De Vlaamse Waterweg had beloofd dat het eerst de slechtste bomen zou omkappen. Ik stel vast dat ze nu linea recta de eerste 50 bomen hebben omgehakt. Eén van de bekendste stadsgezichten op Halle wordt vandaag verminkt en dat is een triestige zaak. We gaan de situatie evalueren, maar we begrijpen niet goed dat het stadsbestuur zich niet heeft verzet heeft tegen de eerste kap”, besluit Lories.