Eerste boulder klimzaal Vlaamse Rand opent eind januari

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) investeert meer dan 186.000 euro in een boulder klimzaal in Vilvoorde. Die moet eind januari de deuren openen in het Asiat Park en is de eerste boulder klimzaal in de Vlaamse Rand. Boulder staat gelijk voor muurklimmen zonder riemen en staat gekend als de meest toegankelijke, maar ook meest spectaculaire tak van de klimsport.

Met Hall9 opent eind januari de eerste boulder klimzaal in de Vlaamse Rand. Hall9 is een project dat voortvloeit uit Petite-Ile, de eerste boulderzaal van Brussel die in 2018 de deuren opende. Met de kennis die het team daar opbouwde, willen ze nu met Hall9 een unieke plek creëren in Vilvoorde.

De hal komt in het centrum van het Asiat Park en is zo’n 1.400 vierkante meter groot. “We vinden het belangrijk een groot aanbod te hebben voor iedereen,” zegt Marlies Jacques van Hall9. “400 m2 zal voor kinderen en jongeren worden ingericht met lengteklimmen, er komt uiteraard een boulderzone en we hebben ook een heus ‘Ninja Warrior’-trainingsparcours in de maak. Voor de allerkleinsten zal er een miniklim- en kruipmodule aanwezig zijn. Het boulderdeel voor jongeren en volwassenen zal ongeveer 1.000 m2 beslaan. Er is ook een opwarmings- en fitnessruimte en centraal in de hal komt een cafetaria. Tot slot voorzien we ook een polyvalente yoga- en dansstudio die we openstellen voor docenten, lokale organisaties en verenigingen.”

Overdag staat Hall9 ter beschikking van scholen van verenigingen. Om 16u zal de boulder klimzaal openen voor het grote publiek.