Eerste coronabesmetting in Bever

Een minderjarige in Bever is besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Dirk Willem (CD&V) aan Radio 2. Het gaat om de eerste besmetting in de Pajotse gemeente sinds de epidemie in ons land uitbrak.

Maandenlang was Bever de enige gemeente in Vlaanderen zonder een coronabesmetting. Daar komt nu een einde aan. Burgemeester Willem bevestigt dat een minderjarige inwoner onlangs positief testte op COVID-19. "Bever is geen uitzondering meer. Het heeft lang geduurd en we blijven natuurlijk de gemeente die het het langst heeft uitgehouden", zegt Willem aan Radio 2. "We doen er nu alles aan om het cijfer op één te houden. Ik hoop dat de contact tracing die op poten werd gezet in het Pajottenland, nu zijn werk doet."