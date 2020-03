Eerste coronapatiënt in Vilvoords AZ Jan Portaels

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is de eerste met corona besmette patiënt opgedoken. Het ziekenhuis bekijkt nu wie er in contact kwam met de man, maar benadrukt dat alle veiligheidsvoorschriften werden gevolgd.

De man die vaak reist liet zich vrijdagmorgen testen. Zaterdag bleek dan dat het resultaat positief is. De man is thuis in quarantaine gezet. In het ziekenhuis wordt in kaart gebracht wie allemaal in contact is gekomen met de man, al werden sowieso alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen.