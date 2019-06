Eerste opleiding chauffeurs ringtrambus begonnen

De ringtrambus mag dan al even in het land zijn, vandaag kregen de toekomstige chauffeurs in Vilvoorde een eerste opleiding om het voertuig te leren besturen. Tegen september moeten ze klaargestoomd zijn om het grote publiek van de ringtrambussen gebruik te kunnen laten maken. En er zijn nog grootse plannen bij De Lijn. In oktober wordt er een nieuwe stelplaats gebouwd in Vilvoorde.

David werkt al enkele jaren als buschauffeur bij De Lijn. Vandaag mocht hij voor het eerst plaatsnemen achter het stuur van de ringtrambus. “Ik had wel een beetje schrikt,” vertelt hij. “De ringtrambus is namelijk dubbel zo lang als een gewone bus. Gelukkig viel het beter mee dan verwacht en ging het best vlot.”

Vijftig chauffeurs van de stelplaats in Vilvoorde krijgen tijdens de zomermaanden elk een intensieve training van twee dagen om met het 24-meter lange voertuig te leren rijden. "We gaan ons eerst focussen op de theorie rond het hybride voertuig zelf. Daarna focussen we op de praktijk, met aandacht voor de lengte van het voertuig, de toepassing in het verkeer en ervoor zorgen dat men op een veilige manier kan doorstromen, “aldus teamleider Roeland Verbeeck.

Vanaf 1 september zullen de trambussen ingezet worden op lijn 820, tussen de luchthaven, via het centrum van Vilvoorde naar het Universitair Ziekenhuis in Jette.

Stelplaats

In oktober begint De Lijn met het bouwen van een trambusstelplaats. Die komt op de site naast de huidige stelplaats op de Harensesteenweg in Vilvoorde. "We moesten eigenlijk de stelplaats wat uitbreiden, want de nieuwe voertuigen zijn 24 meter. Vorige maand kregen we een vergunning van de provincie Vlaams-Brabant om daar voor vijf jaar een stelplaats te voorzien,” zegt Joost Swinnen Projectleider Ringtrambus. Daarna zullen beide stelplaatsen verhuizen naar Diegem, op een terrein naast de toekomstige gevangenis van Haren.