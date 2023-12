Eerste schepen Roosen trekt N-VA-lijst lokale verkiezingen

Philip Roosen is deze legislatuur eerste schepen in Grimbergen. Hij is bevoegd voor cultuur, mobiliteit, digitalisering, communicatie en integraal veiligheidsbeheer. “In elk van deze bevoegdheden kon hij wegen en tal van zaken realiseren. Bovendien haalde hij gigantisch veel subsidies binnen voor zijn projecten,” stelt N-VA in een persbericht.

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de afgelopen vijf jaar schepen mocht zijn. Maar eén legislatuur is te kort om alles te realiseren en grotere projecten te finaliseren.” Roosen is dan ook verheugd dat hij opnieuw kopman mag zijn voor de partij. “Meer dan ooit weten we welke richting Grimbergen de komende tien jaar moet uit gaan.”