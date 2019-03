Eerste spadesteek voor nieuw onthaal en serrecomplex in Plantentuin Meise

In de Plantentuin van Meise zijn de werken gestart voor een nieuw serrecomplex en twee nieuwe onthaalgebouwen. Het is de volgende stap in het Masterplan van de Vlaamse overheid om van de Plantentuin tegen 2026 een toeristische topattractie te maken.