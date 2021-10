Eerste ultrasnelle IONITY-laadpalen geopend aan Living Tomorrow

Aan Living Tomorrow in Vilvoorde zijn vandaag de eerste vier ultrasnelle laadpalen van IONITY aan de Ring rond Brussel ingehuldigd. Elektrische wagens kunnen er in een kwartier opgeladen worden. “Living Tomorrow zet hiermee een belangrijke stap richting de toekomst van elektrisch rijden én als één van de belangrijke vervoersknooppunten van de toekomst om de mobiliteit in de Vlaamse Rand te verbeteren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Elektrisch rijden raakt steeds meer ingeburgerd en daarom moet de nodige infrastructuur volgen. Het grootste Europese netwerk van ultrasnelladers IONITY opent daarom laadpalen aan Living Tomorrow in Vilvoorde. “Elektrische mobiliteit met steeds snellere laadmogelijkheden is aan een enorme opkomst en evolutie bezig. We zijn dan ook erg trots dat we hier samen met onze partners een rol in kunnen spelen en we de toekomst van elektrisch rijden hier in de regio als eersten tastbaar kunnen maken”, zegt Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow.

Vlaanderen wil op termijn om de 25 kilometer een ultrasnellader op alle belangrijke verkeersassen. Living Tomorrow zet met de snelladers ook een eerste stap naar de rol die het wil spelen als vervoersknooppunt in de Vlaamse Rand. Het zal op termijn een knooppunt worden van de Ringtrambus en de fietssnelweg naar het centrum van Brussel. De nieuwe innovatiecampus krijgt eveneens een droneport waarbij verbinding met Brussels Airport mogelijk kan zijn.

“Zo’n punten waarbij verschillende vervoersoplossingen samenkome zijn een belangrijk onderdeel van onze mobiliteitsstrategie. We willen er meer dan 1.000 uitrollen over heel Vlaanderen. Geweldig dat Living Tomorrow hieraan meewerkt”, aldus minister van Mobiliteit Lydia Peeters.