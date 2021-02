Eerste werknemers AZ Jan Portaels krijgen vaccin

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde worden vandaag de eerste werknemers gevaccineerd. Volgens de richtlijnen van de overheid krijgen eerst medewerkers van de Intensieve Zorgen, spoed- en COVID-afdeling hun vaccin.

Het ziekenhuis in Vilvoorde zal vandaag honderd vaccins toedienen aan werknemers van de drie afdelingen. "De betrokken werknemers zullen gevaccineerd worden op 2 en 3 februari", zegt woordvoerder Helena Polfliet in Het Nieuwsblad. "Het ziekenhuis heeft alles voorbereid om dat vlot en veilig te laten verlopen. We zijn blij te kunnen starten met het vaccineren. Het is toch een speciaal moment."

Het ziekenhuis hoopt ook snel de werknemers van de andere afdelingen te kunnen vaccineren. Al is daar nog geen concrete datum voor. In het AZ Jan Portaels werken in totaal zo'n 900 mensen.