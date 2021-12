Eerstelijnszone Amalo verklaart trage boostercampagne: “Vaccineren nog niet op volle kracht”

Onze regio hinkt achterop in de boostervaccinatie. Dat becijferde RINGtv gisteren op basis van gegevens van de vaccinatieteller. De eerstelijnszone Amalo met gemeente als Affligem, Asse en Liedekerke behoren tot de slechtere van de klas. De verklaring is simpel. “We draaien voorlopig nog op lagere capaciteit, waardoor er nog niet massaal kan gevaccineerd worden”, klinkt het in het vaccinatiecentrum in Affligem.

In gemeenten Affligem, Asse en Liedekerke hebben intussen zo’n 15% van de inwoners een derde prik gekregen. Dat is opvallend laag, zeker omdat de vaccinatiegraad in die gemeenten tijdens de eerste vaccinatiecampagne vrij hoog lag. “Dat lage cijfer heeft meerdere oorzaken. Eerst was het de bedoeling om de boosterprikken op een zo ruim mogelijke tijd te spreiden, waardoor we het aantal vaccinatielijnen hebben teruggebracht van vier naar twee”, zegt programmamanager Mattias Moyersoon. “Die keuze hebben we toen snel gemaakt, waardoor we nu maar aan de helft van onze oorspronkelijke capaciteit prikken zetten.”

Nu vanuit Vlaanderen beslist is om de derde prikken te versnellen, zit de eerstelijnszone achter op de rest van Vlaanderen. In sommigen Vlaamse gemeenten is al één op de drie mensen gevaccineerd. “Vanaf volgende week gaan we terug naar vier lijnen, dus er is geen reden tot ongerustheid”, zegt Moyersoon. “Tegen midden januari denken we alle 60-plussers, zorgmedewerkers en andere prioritaire groepen gevaccineerd te hebben. Tegen midden maart moeten de volledige volwassen bevolking hun boosterprik hebben gekregen.”