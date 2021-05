Eieren broedende zwaan gestolen in park Mariadal: "zo'n kuiken is 100 euro waard"

In het park Mariadal in Zaventem zijn eieren van een broedende zwaan verdwenen van het broedeiland in de vijver. Er wordt vermoed dat ze gestolen zijn door iemand die geld wil verdienen met de kuikens. De diertjes zouden zowat 100 euro per stuk waard zijn.

Volgens een trouwe bezoekster van park Mariadal zijn de eieren dinsdag verdwenen. “De broedtijd van de zwanen is normaal een veertigtal dagen. Ik denk niet dat het nog lang zou duren voor de kuikentjes zouden uitkomen,” aldus de bezoekster.

Recent was er ophef aan de vijver, omdat kuikens niet meer op de hoge boord van het broedeiland geraakten na een zwempartij. Het Wildlife Intervention Team Vlaams-Brabant moest toen tussenbeide komen om zo’n dertien dieren te redden van de verdrinkingsdood. Voor vijf uitgeputte kuikens kwam alle hulp te laat. Sindsdien zijn er plankjes aangelegd zodat de dieren vlotter uit het water geraken. Sommige bezoekers kijken nu in de richting van de gemeente omtrent de weggenomen eieren. “Omdat dat werk zou besparen.”



“De eieren zijn niet door onze diensten weggenomen,” stelt schepen van Technische Dienst Wim Driesen (Open VLD) formeel. “Het lijkt erop dat iemand ze gestolen heeft.” Hoe de eieren gestolen zijn en de mogelijke dief op het broedeiland is geraakt, is nog een raadsel. Het is niet het eerste incident aan de vijvers in Mariadal. De omgeving wordt al een tijdje geviseerd door vandalen.