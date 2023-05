Einde van werken aan Kapelse Oostdijk (hopelijk) in zicht

In Kapelle-op-den-Bos blijven de werken aan de Oostdijk aanslepen. Normaal moest de dijk al zijn heraangelegd in oktober vorig jaar, maar 9 maanden later is dat nog steeds niet het geval. De lokale inwoners zijn misnoegd. Ze krijgen de steun van het gemeentebestuur, dat zelf machteloos staat omdat niet de gemeente maar de Vlaamse Waterweg de werken laat uitvoeren.

Meer dan een jaar na de start van de weken ziet de Oostdijk in Kapelle-op-den-Bos er nog steeds uit als een bouwwerf. In opdracht van de Vlaamse Waterweg worden er een nieuw jaagpad en een nieuw fietspad aangelegd. Normaal moest dat tegen oktober vorig jaar zijn gebeurd, maar de werken zijn nog altijd bezig. Tot grote ontevredenheid van de vele passanten en de mensen die in de buurt wonen. "Ik begrijp dat zeer goed. De inwoners van Kapelle-Oost moeten al meer dan 1 jaar omrijden via de tunnel in Hombeek-Mechelen en dat is een omleiding van ruim 5 kilometer”, reageert schepen van Openbare Werken Geert Van De Voorde.

De gemeente ziet zelf met lede ogen toe hoe de werken blijven aanslepen. Want zelf staat ze machteloos. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Waterweg. "Die werken zijn door de Vlaamse Waterweg toegekend aan een aannemer met een zeer slechte reputatie”, aldus Van De Voorde. “De gemeente werkte in het verleden al eens met deze aannemer en ook toen ging het fout.” Maar er is nu toch enige hoop. "We hebben bericht gekregen dat deze week en de eerste week van juni de toplaag asfalt zal worden gelegd en de weken erna de werf zal worden afgewerkt zodat voor het bouwverlof de weg kan worden opengesteld. Ik hoop alleen dat de afspraken die de Vlaamse Waterweg met zijn aannemer maakt ook gerespecteerd worden…"