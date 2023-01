Einde verhaal voor Marc Sleen Museum

Het Marc Sleen Museum in Brussel stopt zijn werking en wordt onderdeel van het Belgisch Stripcentrum. Dat meldt BRUZZ. Het Stripmuseum bevindt zich vlakbij het museum rond de in 2016 overleden striptekenaar uit Hoeilaart, dat in 2009 de deuren opende.

In 2009 opende het Marc Sleen Museum de deuren in de gebouwen van de vroegere socialistische krant Le Peuple. In de kelder van het gebouw is onder meer de tekenstudio te bezichtigen. De plek waar de verhalen van Nero werden getekend, werd van zijn thuis in Hoeilaart overgebracht naar het museum in Brussel. Jaarlijks kreeg de Marc Sleen Stichting 200.000 euro subsidies, maar die subsidiekraan wordt dichtgedraaid, onder meer door tegenvallende bezoekersaantallen.

De Knalgele Kubus moest het museum nieuw leven ingeblazen. Dat is een plek waar beginnende tekenaars, scenaristen en uitgevers elkaar ontmoeten en samen aan het werk gaan. Sindsdien was het gebouw al meer dan enkel een museum. Nu volgt een logische volgende stap. Vanaf het najaar zal het Stripmuseum, dat met plaatsgebrek kampt, activiteiten organiseren in het museum.

De naam van het gebouw blijft wel verbonden met de striptekenaar uit Hoeilaart. Ook de tekenstudio in de kelder van het gebouw zou blijven.