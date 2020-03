Eindelijk een oplossing voor gevaarlijke bocht in Meise

Er is een oplossing in de maak om een woning aan de Strombeek Beverselaan in Meise te beschermen tegen wagens die er uit de bocht gaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente werkten samen met de bewoners extra beschermingsmaatregelen uit. Er komt onder meer een vangrail en grotere reflecterende pijlen.

De bocht aan de fietsersbrug in de Strombeek Beverselaan is voor heel wat automobilisten blijkbaar moeilijk om te nemen. Sinds John Coudron en zijn gezin er wonen, knalt de ene na de andere wagen er tegen zijn woning of tegen de obstakels zoals betonnen bloembakken die hij ter bescherming van zijn woonst plaatste.

“Het begon al in 2004”, vertelt Coudron. “Onze nieuwe wagen was twee dagen oud met 30 km op de teller en stond hier voor de woonst. Een wagen ging uit de bocht en ramde onze nieuwe auto die rijp voor de schroothamer was. Onze auto diende in feite als vangrail. We zitten nu al aan negen ongevallen, waarvan zeven met veel schade in onze voortuin en woning. Na het zoveelste ongeval trok de verzekering zich terug.”

John pleit net als de buurtbewoners er al jaren voor om de plek veiliger te maken, maar kreeg bij het vorige gemeentebestuur naar eigen zeggen geen gehoor. Daar komt nu verandering in. “Ik was zelf geschrokken van het aantal ongevallen en de schade daar”, zegt schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer is er een oplossing uitgewerkt. Er komt een betonnen vangrail en de borden met reflecterende pijlen in de bocht worden groter.”

Tot slot komen er ook witte afremmende stroken dwars op de baan en de gemeente zal een lichtgevend bord waarop een droevig gezicht verschijnt, als er iemand te snel rijdt. Hieronder ziet u nog eens hoe in 2004 een chauffeur de gloednieuwe wagen van het gezin Coudron ramde: