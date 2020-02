El Arbi en Fallah cruisen met ‘bad boys’ car’

De regisseurs van de Hollywood-film Bad Boys for Life zijn de komende vier maanden in het land. "Wij hadden geen wagen meer omdat we de hele tijd in Amerika waren. Soms gaan we hier met de bus en de tram, maar het is wel handig om een ander transportmiddel te hebben af en toe. En het is echt een zalige ‘bad boys car’”, lacht El Arbi. Bad Boys for Life staat al drie weken op rij op nummer 1 wereldwijd en heeft intussen 300 miljoen dollar opgebracht. Maar daar worden El Arbi en Fallah niet rijker van.”Het is een eerste film en dat is de harde realiteit van Hollywood”, zegt Fallah. “Dat is ook een reden waarom ze ons hebben gevraagd. We zijn goedkoop. Maar bij de volgende film kunnen we misschien een beter contract onderhandelen. En dan kunnen we ons misschien zelf zo’n wagen permitteren”, lacht El Arbi.