Elewijt viert 420ste editie van Sint-Hubertusprocessie

In Elewijt, een deelgemeente van Zemst, ging gisteren de Sint-Hubertusprocessie uit. Jong en oud komt dan de straat op om zelf mee te lopen in de optocht of te genieten van de praalwagens en traditionele gewaden. Wie geluk heeft, kan zelf nog gebrandmerkt worden door de koster van dienst. Niet echt, natuurlijk, maar het is het idee dat telt.

Pinstermaandag, dat staat in Elewijt gelijk aan de Sint-Hubertusprocessie. Dit jaar is er nog een extra reden om feest te vieren, want het is intussen al de 420ste editie. “Na corona zijn we opgestart met heel wat nieuwe groepen en heel wat nieuwe ideeën”, zegt medeorganisator Luc Heremans. “Er zijn heel wat jonge mensen bijgekomen die het voortbestaan blijven garanderen.”

Het begint allemaal in de zevende eeuw, wanneer jager Hubertus bisschop wordt en ons land bekeert tot het christendom. “Op dat moment was er weinig christendom in Vlaanderen. Sint-Hubertus heeft via het geloof mensen proberen te verenigen. Dat willen we met de processie vandaag nog altijd willen uitdragen”, aldus Heremans.