Els Clottemans vrij onder elektronisch toezicht

Els Clottemans uit Ternat is sinds vorige week vrijdag vrij onder elektronisch toezicht. Dat meldt Het Nieuwsblad. De nu 38-jarige Clottemans werd in 2010 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Els Van Doren, ook wel bekend als de parachutemoord.

In 2006 maakte Els Van Doren een dodelijke val bij een parachutesprong. Na onderzoek bleek dat haar parachute gesaboteerd werd. Els Clottemans kwam in beeld als verdachte, maar zij is altijd blijven ontkennen dat ze schuldig is aan de dood van haar liefdesrivale. De vrouwen hadden een relatie met dezelfde man, die ook lid was van de parachuteclub waar Clottemans en Van Doren lid waren. Tijdens het assisenproces in 2010 waren er vooral veel aanwijzigingen tegen Clottemans, maar materieel bewijs ontbrak. Toch werd ze veroordeeld tot 30 jaar cel. Volgens de volksjury handelde ze uit jaloezie.

De voorbije jaren werkte Clottemans stap voor stap aan haar re-integratie in de samenleving. Zo mocht ze al af en toe bij haar moeder blijven slapen in het weekend. Sinds enkele maanden mocht ze overdag ook de gevangenis verlaten om een opleiding te volgen, maar moest ze ’s avonds terugkeren naar de gevangenis en in haar cel overnachten. De strafuitvoeringsrechtbank in Gent vindt dat nu niet meer nodig. Dat bevestigt haar advocate Katrien Van der Straeten aan Het Nieuwsblad.

"Ze is sinds vorige week onder elektronisch toezicht geplaatst, een logisch vervolg na haar beperkte detentie", aldus Van der Straeten in Het Nieuwsblad. "Ze moet daardoor niet meer naar de gevangenis, maar is ook nog niet helemaal vrij. Ze moet zich aan bepaalde voorwaarden en respecteert die ook. Ze is dankbaar voor de kansen die ze krijgt en wil nu vooral in alle rust en sereniteit haar leven terug opbouwen."