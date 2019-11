Eneco wil elektriciteit van gascentrale Vilvoorde

Eneco wil op korte termijn elektriciteit afnemen van de gascentrale in Vilvoorde. Dat schrijft De Standaard. De Nederlandse energieleverancier wil dit jaar nog een deal afsluiten met de gascentrale over de afname van elektriciteit.

Eneco profileert zich al jaren als groene energieleverancier, maar de nieuwe topman denkt dat Eneco niet zonder gascentrales zal kunnen om schommelingen op de hernieuwbare energieproductie op te vangen. Het maakt daarom werk van een gascentrale in Wallonië en een deal om elektriciteit af te nemen van de gascentrale in Vilvoorde. Die centrale is in handen van het Bulgaarse Energy Market.

Volgens De Standaard zijn de onderhandelingen over een afnamecontract intussen al opgestart. De gascentrale van Vilvoorde kwam het voorbije jaar meermaals in the picture. Ze was cruciaal om tijdens de winter de stroomvoorziening in ons land te voorzien. Nadien maakte een investeerder bekend dat het met Qatarees geld wee nieuwe gascentrales wou bouwen in Vilvoorde. Al lijkt dat verhaal een stille dood te sterven.