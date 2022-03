ENGIE Laborelec in Linkebeek viert 60ste verjaardag

Diep verscholen in het Linkebeekse groen ligt onderzoekscentrum ENGIE Laborelec. De voorbije jaren groeide het centrum uit tot een Belgisch succesverhaal met verschillende vestigingen in het buitenland en een internationale reputatie op het vlak van onderzoek in de energiesector. “Of het nu gaat om zonnepanelen, windturbines, batterijen, elektrische netten, grote industriële installaties, verlichting, materialen, coatings, slimme software of cybersecurity, het onderzoekscentrum heeft een expert in huis voor wie de recentste technologie geen geheimen heeft”, zegt Thierry Saegeman van ENGIE België

Het Linkebeekse onderzoekscentrum moet ook een belangrijke speler worden in de energietransitie. Voor de 60ste verjaardag bracht Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine een bezoek aan het centrum. “Dit vlaggenschip van onze Belgische industrie toont aan dat België nu meer dan ooit gewapend is om de huidige en vooral de toekomstige uitdagingen aan te gaan”, aldus Dermine.