ENGIE trekt vergunningsaanvraag windturbines Affligem tijdelijk terug

ENGIE en Eoly Energy trekken de vergunningsaanvraag voor de bouw van twee windturbines in Affligem terug. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De energieproducenten stappen niet af van hun plannen om windmolens te bouwen langs de E40, maar willen hun dossier verder onderbouwen. In augustus moet een nieuwe vergunningsaanvraag klaar zijn.

Eind vorig jaar maakten ENGIE en Eoly hun plannen voor windmolens in Affligem bekend. Meteen rees er heel wat protest. Zo ontstond actiecomité Affligem Windstil dat de bezwaren van buurtbewoners bundelt. Maar ook het gemeentebestuur van Affligem liet van zich horen en zei er alles aan te doen om het project een halt toe te roepen.

Beide partijen kunnen zich vooral niet vinden in de locatie van de twee windturbines. ENGIE en Eoly Energys willen er één bouwen in de buurt van de Kortenbos en één aan de Buikouterbaan en de Zwarteberg. Volgens het actiecomité en het gemeentebestuur is dat te dicht bij een woon- en een natuurgebied. De gemeente ziet dan ook eerder de omgeving van bijvoorbeeld de Bellekouter als een geschikte locatie. Maar ENGIE en Eoly weerlegden de kritiek op het project altijd. Nu wilen ze dus met een nieuwe vergunningsaanvraag hun project toch nog beter onderbouwen.