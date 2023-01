Affligem verzet zich tegen windturbines langs E40

Engie en Eoly willen samen twee windturbines bouwen langs de E40 in Affligem. Eén daarvan zou ten noorden van de E40 komen, nabij Zwarteberg, de andere ten zuiden van de E40 langs Tenbos. De turbines zouden zo’n 200 meter hoog worden. Affligem ziet de windturbines niet zitten op die plek. “In ons structuurplan hebben we bepaald dat ze wel op de Bellekoutersite kunnen, dus we zien ze liever daar”, zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder. “We hopen dat de minister Demir oor heeft voor onze verzuchtingen.”

Vroeger waren de provincies bevoegd om vergunning af te leveren voor de turbines, maar vorig jaar trok Vlaanderen die bevoegdheid naar zich toe. Het is dus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir die het laatste woord heeft. “Affligem staat erbij en kijkt ernaar. Dat we op ons eigen grondgebied zo weinig in de pap te brokken hebben, is te betreuren”, zegt De Donder, die het gebrek aan overleg en inspraak hekelt. “We gaan dus een bezwaarschrift indienen, net zoals een actiecomité dat intussen al gedaan heeft.”

Affligem heeft intussen een raadsman in de arm genomen om een zo sterk mogelijk negatief advies te geven. “Als minister Demir toch een vergunning verleend, gaan we sowieso in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We stellen ons negatief op, maar hebben geen andere keuze”, besluit De Donder.