Engie wil nieuwe gascentrale bouwen in Vilvoorde

Engie koopt de gascentrale van Vilvoorde over van het Bulgaarse Energy Market. De energieleverancier wil er een nieuwe stoom- en gascentrale bouwen. Die nieuwe centrale moet een belangrijke rol spelen in de toekomstige bevoorradingszekerheid van ons land.

Engie koopt de site, zo'n 30 hectare groot, van EMGB en voegt de site toe aan de gronden die het al in bezit heeft. Bedoeling is om er op termijn een nieuwe gascentrale te bouwen van 870 MW. De bestaande gascentrale van 255 MW blijft beschikbaar voor inzet in periodes van piekverbruik totdat de nieuwe eenheid operationeel is. De aanvraag voor een verbinding van de toekomstige centrale met het hoogspanningsnet is al ingediend bij Elia.

"Ons project in Vilvoorde is in lijn met onze lokale ambities in België", zegt Cedric Osterrieth van Engie. "We willen op termijn evolueren naar een 100% C02-neutrale energieopwekking. In elk toekomstscenario is daarbij behoefte aan de bouw van nieuwe, efficiënte gascentrales die kan bijdragen tot de bevoorradingszekerheid van het land."

Engie wil de overeenkomst met Energy Market voor de zomer afronden. Naast de installaties neemt Engie ook het personeel van de Vilvoordse gascentrale over. Volgens de energieleverancier zal de nieuwe stoom- en gascentrale voldoen aan alle nodige emissienormen.