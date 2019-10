Enkel verpakt asbest naar containerparken

Een onderzoek van een West-Vlaamse krant toonde vorige week aan dat in heel wat recyclageparken niet zorgvuldig met asbesthoudend afval wordt omgegaan. Bezoekers, personeel en omwonenden zouden blootstaan aan de kankerverwekkende vezels.

De Vlaams-Brabantse intercommunales Interza en Incovo stellen de inwoners graag gerust: bij hen geldt een andere methodiek. Sinds begin 2019 mag asbesthoudend afval niet meer worden aangeleverd tenzij het verpakt is volgens strikte regels. Voorzitter Eddy Vranckaert van Incovo: “Wie de asbestplaten of ander asbesthoudend materiaal zelf naar het recyclagepark brengt, moet dit thuis veilig verpakken. Je koopt bouwfolie in een doe-het-zelfzaak, legt die open, je legt het asbesthoudend materiaal erop en vouwt en kleeft alles dicht. Zo komen geen asbestvezels in je wagen of aanhangwagen en komen er ook geen vrij tijdens de rit.”

Beide intercommunales bieden ook pakketten aan waarmee je thuis veilig een golfplaten dak van 50 m2 kan afbreken. Het pakket bevat een beschermingspak, masker en handschoenen en de platen kan je deponeren in een speciale bigbag die voor 30 euro aan huis wordt opgehaald. Volgens Marleen Ral, voorzitster van Interza, werden zo op minder dan een jaar al 250 asbestpakkettenveilig thuis verwijderd.



Interza is de intercommunale voor de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Incovo is actief in Vilvoorde, Londerzeel, Meise, Zemst en Machelen.