Erkenning Pajottenland als landschapspark op losse schroeven

Het ziet er niet naar uit dat het Pajottenland als landschapspark zal erkend worden. Tegen eind deze maand moet een plan op tafel liggen waarvan de definitieve erkenning afhangt. Maar volgens Galmaarden, Gooik en Herne zijn er té veel onzekerheden in het dossier, onder meer voor de landbouw. Daarom trekken ze hun steun in. Een gemiste kans, klinkt het bij Groen.

Holle wegen, grote vierkantshoeves en glooiende akkers. Het Pajottenland heeft alles in zich om erkend te worden als landschapspark. Maar die erkenning dreigt een dode letter te blijven, nu Galmaarden, Gooik en Herne hun steun intrekken. “Bij het indienen van de kandidatuur hebben we al voorzichtigheid geformuleerd”, legt burgemeester van Herne Kris Poelaert uit. “Na een jaar blijkt dat er nog altijd veel onzekerheden zijn. Niet alleen voor de landbouw, ook vanuit de middenstand is er ongerustheid. Want over meer dan alleen landbouw en natuur, het gaat ook over lokale economie en onze dorpskernen.”

Een gemiste kans, oordeelt Groen Pajottenland. Aan de erkenning zijn namelijk subsidies en investeringen verbonden. Het landschapspark moest zo een motor worden om het Pajottenland te ontwikkelen. “Toerisme, recreatie en erfgoed hadden er wel bij kunnen varen”, vindt Marc Devits van Groen Pajottenland. “En de landbouw kon met die centen een toekomst hebben op lange termijn. Maar dat vraagt natuurlijk van gemeentebesturen de moed om beslissingen te nemen.” Daar heeft het volgens de gemeentebesturen dan weer niets mee te maken. “Men moet niet met de vinger wijzen naar de lokale besturen, de landbouw of de middenstandsorganisaties”, reageert Poelaert. “Het is de minister die er moet voor zorgen dat er garanties ingebouwd zijn. Pas als we weten waar we aan toe zijn, kunnen we de zaak verder bekijken.”

Het dossier verdeelt ook de Pajotse gemeenten, want Roosdaal en Dilbeek steunen het landschapspark wel. Groen is intussen gestart met een petitie die oproept om het Pajottenland te erkennen als landschapspark. Die telt na enkele dagen zo'n 260 handtekeningen.

Nationaal Park Brabantse Wouden wel op koers

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde deze week wel de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Nationaal Park Brabantse Wouden goed. Dat is belangrijk om de regio rond het Hallerbos, Meerdaalwoud, Zoniënwoud en een aantal kleinere natuurgebieden officieel te laten erkennen als een nationaal park. Vorig jaar selecteerde de Vlaamse regering daar zes mogelijke regio's voor, eind dit jaar beslist een jury welke vier zich officieel nationaal park mogen noemen. Een nationaal park is een erkend, geografisch afgebakend gebied van een bepaalde omvang en met een uitzonderlijke natuurwaarde.