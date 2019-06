Evenepoel meesterlijk in Baloise Belgium Tour

Victor Campenaerts heeft de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour naar zijn hand gezet. Kron werd tweede, Evenepoel derde. Daardoor is de Schepdaalnaar zo goed als zeker van eindwinst.

De koninginnenrit werd een rechtstreeks duel tussen Evenepoel en Wellens. De wedstrijd ontplofte op de laatste beklimming van de dag, de tweede keer dat het peloton de Roche Aux Faucons moest bedwingen. Aan de voet plaatste Tim Wellens zijn aanval en pakte meteen enkele meters.

Evenepoel deelde zijn klim meesterlijk goed in en bewaarde de rust. Halfweg de Roche Aux Faucons ging hij op en over Tim Wellens, die moest passen. Evenepoel ging er met Campenaerts en Kron naar de eindmeet. In een spurt met drie was Campenaerts de snelste.

Door de derde plaats toont de Schepdaalnaar andermaal zijn toptalent en is hij zo goed als zeker van eindwinst in de Belgium Baloise Tour. Die eindigt morgen in Beringen.