Evenepoel verbaast na offday en koerst morgen in bergtrui

Wielrenner Remco Evenepoel haalde na zijn offday vandaag alles uit de kast en pakt de ritzege én de bergtrui in de Vuelta. Hij is dus leider in het bergklassement.

In de 14de etappe van de Vuelta ging Evenepoel voluit. Hij pakte een tweede ritzege na een strijd met Romain Bardet.

Gisteren kreeg Evenepoel een ernome dreun in de eerste rit in de Pyreneeën, maar na ettelijke pogingen zorgde hij vandaag voor de vlucht van de dag. Samen met Bardet reed hij de concurrenten van de kopgroep uit het wiel en maakte hij de rit af in de slotklim. Na de aankomt was de renner uit Schepdaal erg geëmotioneerd. Ondanks de voorsprong van acht minuten op het peloton verandert zijn prestatie van vandaag weinig en blijft het klassement een verloren zaak. De Amerikaan Sep Kuss blijft leider.