Ex-leraar Zaventemse scholen vrijgesproken

Een 36-jarige leerkracht is vrijgeproken voor aanranding met geweld van 7 minderjarige meisjes in een school in Heverlee. De man gaf tot vorige maand ook les in 2 scholen in Zaventem.

De man was in twee basisscholen geschorst met hoogdringendheid. De scholen, de Vrije Basisschool in Sterrebeek en het Sint-Lambertuscollege in Nossegem, hadden hun leraar herkend op een foto in de krant en zetten de man meteen op non-actief. Tegen de man liep een rechtszaak wegens aanranding van verschillende meisjes in een basisschool in Heverlee.

Er was sprake van ongeoorloofde aanraking boven en onder de kledij, massage van schouders en in de billen knijpen bij meisjes uit zijn klassen. De man hield vol dat zijn aanrakingen niet seksueel geladen waren en de rechter heeft hem daar ten dele in gevolgd. De leraar riskeerde 40 maanden cel maar gaat nu vrijuit omdat er volgens de rechter twijfel is of zijn handelingen een seksueel motief hadden.