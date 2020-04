Ex-schepen Filip Van Ginderdeuren krijgt 3 jaar cel waarvan de helft met uitstel

Oud-schepen van Lennik Filip Van Ginderdeuren is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast krijgt hij een boete van 30.000 euro. Van Ginderdeuren krijgt die straf voor feiten van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte die hij pleegde toen hij optrad als voorlopig bewindvoerder. Hij moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. Die lopen samengeteld op tot zo'n 140.000 euro.

Van Ginderdeuren werd in de periode 2002-2012 aangesteld als voorlopig bewindvoerder voor mensen die niet meer in staat waren om hun financiën op eigen houtje te regelen. Uit onderzoek naar de man bleek dat er verschillende rekeningen niet werden betaald, doktersbriefjes niet werden ingediend en zijn dossiers slecht behandeld werden. De nalatigheidskosten verhaalde Van Ginderdeuren vervolgens op zijn eigen cliënten.

Op zijn proces gaf de oud-schepen toe dat hij fouten had gemaakt, maar hij zei dat hij geen misdrijven had gepleegd en dat zijn kantoor in die periode overspoeld was door het werk en dat zijn dossiers daarom slecht waren beheerd. Volgens de rechtbank was er wel degelijk sprake van misdrijven en Van Ginderdeuren werd vanmorgen dan ook veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Hij kreeg ook nog een geldboete van 30.000 euro en zag zijn BMW 530 en 137.109 euro verbeurd verklaard worden. Verschillende van zijn slachtoffers die zich op het proces burgerlijke partij hadden gesteld krijgen een schade-vergoeding toegekend, die zonder intresten alleen al oploopt tot net geen 140.000 euro.