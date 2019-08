Expo Villa 4.0: kunst en muziek ten voordele van Villa Clementina

Vanavond begint in Villa Clementina in Zemst de vierde editie van Villa Expo 4.0. Tien dagen lang zijn er een internationale kunsttentoonstelling en optredens met de bedoeling zoveel mogelijk fondsen te werven voor Villa Clementina, het inclusieve kinderdagverblijf voor kinderen met en zonder beperking.

Tot 9 september staan niet alleen de 40 kinderen die er worden opgevangen, maar ook kunst centraal in Villa Clementina. Voor de vierde editie van Villa Expo 4.0 tekenen een dertigtal hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland present. Op en rond de vijvers, in de paardenstallen en in een feesttent zijn hun werken te bewonderen.

Tijdens de tiendaagse zijn er ook een aantal concerten. Vanavond wordt de expo feestelijk geopend door de jazzformatie Tim Welkenhuysen Trio. Morgen is er een kinderhoogdag met een optreden van het inclusieve koor Sjarazang. Zondag treedt er een singer-songwriter aan en zijn er muzikale improvisaties. Volgend weekend wordt Villa Expo 4.0 afgesloten met hedendaags klassiek in de voormiddag en een optreden van Ronny Mosuse in de namiddag.

Wie de expo bezoekt, maakt ook kennis met de werking van Villa Clementina. Het volledige programma vind je op www.villaclementina.be.