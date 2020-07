EXPO1800 brengt Vilvoorde verrassend in beeld

Vorig weekend is in de Vilvoordse wijken Faubourg en Far West EXPO1800 gestart. Dat is een openluchtfototentoonstelling die tot einde september loopt in de verschillende wijken van Vilvoorde. Een eerste luik van de tentoonstelling kreeg als thema 'landachap'. Daarvoor werd werk geselecteerd van meer dan 20 fotografen uit een 200-tal inzendingen.

Deze expositie geeft een verrassend gevarieerd landschappelijk beeld van Vilvoorde. Het eenduidig beeld van Vilvoorde als gewezen industriestad wordt met deze fototentoonstelling in het Marius Duchépark ontkracht. De fotografe brengen de grote verscheidnheid aan Vilvoordse landschappen en stadsgezichten in beeld. Hun werk werd geselecteerd uit de inzendingen van Fotochallenge Vilvoorde, een sociaal-artistiek project van de stad.

"We gaan die uitdaging nog drie keer aangaan want het is een rondreizende expo. We staan hier nu in het Duchépark maar het is de bedoeling dat we in de zomer nog naar alle wijken van Vilvoorde trekken. In elke wijk wordt een ander thema aangesneden, het thema mens komt nog aanbod, het thema 'natuur' en het thema 'cultuur’”, zegt Roel Van Tilborgh van CC Het Bolwerk.

Wie zich geroepen voelt, Vilvoordenaar of sympathisant van de stad, kan nog altijd foto's over deze thema's inzenden. Het reglement vind je terug op de website van de stad.