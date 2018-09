Extra kus en knuffel voor Dilbeekse leerlingen

Ieder kind heeft de liefdevolle aandacht van een volwassene nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een sterk individu. Een manier om die liefdevolle aandacht te geven is volgens SOS Kinderdorpen in een kus-en knufelzone op school. In alle Dilbeekse scholen is er vandaag zo'n kus-en knuffelzone in gebruik genomen.

“We zijn er met SOS Kinderdorpen in de eerste plaats voor kinderen die niet bij hun ouders opgroeien en die dus opgroeien zonder de liefdevolle zorg van hun ouders”, legt Michaël De Leener van SOS Kinderdorpen uit. “Met de kus- en knuffelzone willen wij de liefdevolle zorg ook stimuleren in het dagelijks leven.” De gemeente Dilbeek was zelf vragende partij voor zo'n kus- en knuffelzone aan de scholen. “Vanuit het team Kind- en Jongerenwelzijn vinden we het erg belangrijk dat elk kind in onze gemeente wordt ondersteund en dat er welzijn is voor al onze kinderen. Wij werken ook rond flankerend onderwijs, dus dagelijkse kansen voor alle kinderen van alle scholen.“ Er zijn nu zo'n 70 kus- en knuffelzones in België.