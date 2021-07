Extra wachttijd door vakbondsactie bij douane Brussels Airport

In Asse zijn 1 op de 3 onteigeningen die nodig zijn voor de aanleg van de ringweg afgerond. Dat blijk uit een vraag van volksvertegenwoordiger Inez De Coninck aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters. In totaal zijn 83 onteigeningen gepland. 28 daarvan zijn al gerealiseerd via een minnelijke...