Faciliteitengemeenten volharden inzake versturen oproepingsbrieven

Volgens de Vlaamse taalwet moeten faciliteitengemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands versturen waarna Franstaligen een kopie in hun taal kunnen aanvragen. De 4 gemeentebesturen zullen de brieven echter in het Frans opsturen naar wie de afgelopen jaren vroeg om documenten onmiddellijk in het Frans te ontvangen. Ze baseren zich op uitspraken van de Raad van State. Die zegt dat het voldoende is om de aanvraag één keer om de 4 jaar te doen. De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode beslist hierover op 9 mei.

Vlaams minister Liesbeth Homans deelt deze visie niet en blijft onverminderd vasthouden aan de vermelde taaldecreten. Om die reden weigerde ze dit voorjaar dan ook de benoeming van de voorgedragen burgemeesters Alexis Calmeyn (Drogenbos), Pierre Rolin (Sint-Genesius-Rode), Frederic Petit (Wezembeek-Oppem) en Yves Ghequière (Linkebeek). Het viertal heeft inmiddels beroep aangetekend bij dezelfde Raad van State tegen de niet-benoeming.

Ook de gemeente Kraainem besliste op 8 april op voorstel van oppositiepartij Défi+MR+Ind om de oproepingsbrieven in lijn met de andere faciliteitengemeenten te versturen. In Sint-Genesius-Rode valt de beslissing volgende week.