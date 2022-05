Fanfare van Vlezenbeek blaast 150 kaarsjes uit

Op de markt van Vlezenbeek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, was het zaterdag feest. De fanfare van Vlezenbeek vierde er haar 150 jarig bestaan met een groot concert. Er is wel één probleem: binnenkort zitten ze zonder dirigent en lesgever. Willen ze er nog eens 150 jaar bijdoen, dan moet daar eerst een oplossing voor worden gevonden.

Vanaf de eerste noten vulde de fanfare van Vlezenbeek de zaal met sfeer en nostalgie. Die fanfare werd in 1872 opgericht. “In die jaren telden we ongeveer 60 muzikanten. Er was geen ander tijdverdrijf, daarom kwamen er veel mensen bij de fanfare”, zegt voorzitter Pierre Walravens. “Wat ik zo mooi vind aan de Ware Eendracht? Dat we altijd veel plezier hebben gehad. Vroeger was dat ook een goede pint drinken na de repetities, al is dat nu wel minder”, zegt Jean Van Bellingen, met 96 lentes de oudste muzikant van de fanfare.

Net zoals vele verenigingen is ook de fanfare van Vlezenbeek op zoek naar nieuw bloed. “Onze lesgever en dirigent ons eind dit jaar verlaten, dus we zoeken een vervanger. Elke vereniging heeft zo zijn ups en downs, maar dit is een mooi moment. Het concert doet mij iets”, besluit voorzitter Walravens.