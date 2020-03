Fanfares steken iedereen muzikaal hart onder de riem

“Ook in onze fanfare en jeugdfanfare liggen de repetities al twee weken stil én bovendien hebben we ons concert van zaterdag 21 maart moeten uitstellen”, zegt Emily Van Campenhout. Maar we houden de moed erin en het groepsgevoel blijft overeind. Toen VLAMO, de Vlaams Amateurmuziekorganisatie, iedereen uitdaagde om "We zullen doorgaan" op een originele manier in te spelen, gingen wij dan ook graag een stapje verder.”

“Met het resultaat willen we iedereen die het nodig heeft een hart onder de riem steken. We kunnen dan wel niet fysiek samen muziek maken, maar virtueel zit het groepsgevoel bij onze muzikanten en jeugdfanfare SMIK nog helemaal goed. We houden de moed erin en we zullen doorgaan.” Je vindt het filmpje hier.