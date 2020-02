Farys herstelt waterleiding met 'revolutionaire kous'

Door een breuk in de hoofdwaterleiding is er al meer dan drie maanden geen of weinig druk op het water in bepaalde delen van Dilbeek en omliggende gemeenten. Met een revolutionaire techniek herstelt een Europees team de komende dagen het lek. In de kapotte waterleiding wordt een kous geduwd die een nieuwe buis moet vormen.

Is de waterellende in Dilbeek na drie maanden bijna verleden tijd? De komende dagen herstelt nutsmaatschappij Farys het lek. Geen makkelijke klus, want de buis is een diameter groot en ligt vier meter onder de grond. Omdat er boven de buis heel wat andere nutsvoorzieningen liggen, liepen de werken al vertraging op.

"Om nog meer moeilijke en risicovolle graafwerken te vermijden herstellen we het lek door een soort van kous in de waterleiding te duwen. De hars van de kous zet zich dan vast tegen de wand van de oude leiding. De kous wordt nadien opgewarmd en zo hard dat het een nieuwe buis vormt", zegt Wim Jacobs van Farys.

"Nooit geziene techniek bij dit soort leiding"

Het gaat om een revolutionaire techniek waarbij de timing belangrijk is. De voorbije maanden werkte Farys de ingreep tot in het detail uit. Vandaar ook dat de werken al een tijdje op zich laten wachten. De kous werd gemaakt in Engeland, naar Nederland vervoerd om een harslaag te krijgen en vanochtend naar Dilbeek gebracht.

"De techniek werd al toegepast bij kleinere leidingen, maar ongezien bij dit soort leidingen. Het probleem bij deze waterleiding was de druk die tot 10 bar kan gaan. De nieuwe buis moet ook drinkwatergeschikt zijn en het mag het drinkwater niet beïnvloeden. Dit nieuwe type kous kan de druk en de grootte van de waterleiding aan. We kunnen zelfs kleine bochten maken als we de kous inbrengen", besluit Jacobs.

Het duurt nog enkele dagen voor de kous helemaal is ingebracht. Nadien moet alles nog een tijdje uitharden. Tegen het einde van deze maand moeten normaal de waterdrukproblemen in Dilbeek tot het verleden behoren.