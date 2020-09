Feestzaaluitbaters: “Klein lichtpunt, maar er wachten nog zware maanden”

Gisteren tijdens de veiligheidsraad goed nieuws van Premier Sophie Wilmes (MR) voor uitbaters van feestzalen. Zij mogen in hun zaak opnieuw meer klanten tegelijkertijd ontvangen. “Gisteravond heb ik zo’n 15 e-mails gekregen van mensen die hun feest eindelijk hebben bevestigd”, zegt David De Coster van feestzaal Den Ast in Kampenhout.

Het is alle hens aan denk in Den Ast in Kampenhout. David De Coster is druk in de weer om zijn feestzaal coronaproof in te richten. “Feesten en recepties zijn onderworpen aan de regels voor de horeca. Er is geen limiet voor het aantal gasten, alleen moet alles wel coronaproof en met de nodige afstand kunnen doorgaan. Dansfeesten zijn jammer genoeg nog niet toegelaten”, zegt David De Coster.

Het is een klein lichtpunt voor de uitbaters na enkele donkere maanden. “Ik heb gisteravond al 15 e-mails gekregen van mensen die hun reservatie bevestigden, in oktober zelfs nog. Er zijn ook nog een paar nieuwe aanvragen van mensen die een zaal zochten om hun activiteit te organiseren met meer dan 50 personen”, aldus De Coster.

Toch zijn de problemen voor de uitbaters van feestzalen nog lang niet van de baan. “In alle eerlijkheid, bij vele uitbaters zijn de reserves op. Ik ken al enkele die de boeken hebben neergelegd. In mijn ogen beginnen we pas te herstarten in de lente van 2021. Dan zullen we 100% operationeel zijn als alles gunstig verloopt. En ik denk dat er tot dan steunmaatregelen nodig zijn”, besluit De Coster.