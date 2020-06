FeliXart heropent met 'Abstracte kunst in vogelvlucht'

Afgelopen weekend opende het FeliXart Museum in Drogenbos opnieuw de deuren. Heel wat bezoekers ontdekten, met respect voor de nodige veiligheidsregels, de nieuwe tentoonstelling: ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’.

‘Abstracte kunst in vogelvlucht’ toont werken van verschillende abstracte kunstenaars die uit het Museum van Elsene komen. Dat Brusselse museum is momenteel gesloten voor verbouwing. “De titel verwijst naar het opzet van de tentoonstelling: een ensemble kunstwerken die de evolutie van het modernisme in België overschouwt, met speciale aandacht voor de abstracte kunst”, vertelt directeur van FeliXart Sergio Servellon. “Het FeliXart Museum is een bijzonder vereerde gastheer en opent vol toewijding zijn deuren om de werken van het Museum van Elsene in dialoog te laten treden met de werken van Felix De Boeck, die zelf tijdens zijn lange leven steeds zijn instinct van vernieuwing volgde en verschillende kunststromingen doormaakte.”

De samenwerking met het Museum van Elsene is niet toevallig. Felix De Boeck, die zijn naam gaf aan het FeliXart Museum, kreeg er 55 jaar geleden zijn eerste grote overzichtstentoonstelling. “Die tentoonstelling betekende voor De Boeck eigenlijk de eerste echte erkenning. Dankzij deze retrospectieve groeide de populariteit van Felix De Boeck verder.” Op de benedenverdieping heeft FeliXart die tentoonstelling gereconstrueerd.

In onze uitzending van Over de Rand krijgt u op woensdag 24 juni een uitgebreide rondleiding.