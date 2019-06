FeliXart Museum twee weken dicht voor schilderwerken

Het FeliXart Museum in Drogenbos is vanaf vandaag twee weken lang gesloten voor schilderwerken. Het museumgebouw ondergaat al een aantal jaren belangrijke infrastructuurwerken. De schilderwerken vormen de kers op de taart.

Het einde van de werkzaamheden aan het FeliXart Museum in Drogenbos is in zicht. De voorbije jaren werden tal van renovatiewerkzaamheden uitgevoerd om het gebouw te moderniseren en te verbeteren. Zo vond er een vochtsanering plaats en werd er gezorgd voor een betere klimaatbeheersing. Dit jaar werd ook de hele verlichting van het gebouw vervangen door duurzame ledverlichting.

In de eindfase wordt het hele gebouw dus opnieuw geschilderd. Het museum is daarvoor sinds vandaag gesloten. Vanaf de tweede week van juli is het publiek opnieuw welkom om het oeuvre van Felix De Boeck te bewonderen.