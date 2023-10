Femke Hermans klaar om wereldtitel te verdedigen tegen Mary Spencer

Mary Spencer is geen onbekende voor Femke Hermans. Bijna een jaar geleden veroverde ze tegen Spencer de IBO-wereldtitel. In juni verdedigde ze haar titel met succes na een demonstratie tegen de Zweedse Maria Lindberg. En binnenkort kan er dus een tweede wereldtitel bijkomen: de IBF-titel. Al zal Mary Spencer dat niet zomaar laten gebeuren. De nederlaag tegen Femke Hermans was haar enige verlies ooit, ze veranderde zelfs van trainer. “Spencer zal het niet op dezelfde manier als vorige keer aanpakken,” zegt Femke. “Toen ging ze meteen voluit om mij zo snel mogelijk neer te leggen. Maar dat is dus niet gelukt.”

Femke Hermans is voorbereid. Met snelle combinaties Spencer proberen te counteren, is de boodschap. Daarom werkt ze nu volop op explosiviteit en snelheid. Maar druk voelt Hermans niet. “Voor Spencer is het belangrijker om te winnen. Ik kom als wereldkampioene. Extra titels winnen zijn voor mij een mooie bonus, maar voor Spencer moet het. Zij is 39 intussen. Als ze nog eens verliest zoals tien maanden geleden, is haar carrière voorbij.”

Vrijdag reist Femke Hermans af naar Canada, vijf dagen voor de kamp. 11 oktober is D-day.