Ferm richt troostplekken in aan boskapel Imde

Aan de boskapel in Imde bij Meise zijn twee troostplekken ingehuldigd. De plekken zijn een initiatief van Ferm, het vroegere KVLV. Je moet er alleen of met je bubbel troost kunnen vinden. "Dat hebben mensen door de coronacrisis nu meer dan nodig," zegt Ferm.

Door de coronacrisis hebben heel wat mensen afscheid moeten nemen van familie of vrienden, waardoor ze overhoop liggen met hun gevoelens. Ferm, het vroegere KVLV, richt daarom overal in Vlaanderen troostplekken in. In Imde komt er eentje in de Boskapel zelf, én eentje buiten in het oude bushokje. “Ik hoop dat mensen nog regelmatig naar hier komen. Dat het voor hen een plaats mag zijn van erkenning, een plaats van waar wordt rekening gehouden met verdriet en pijn”, zegt de pastoor van Meise Jan Lagae.

De kapel in het bushokje is altijd open. Zelfs 's nachts mag je hier troost komen zoeken. "Ik vind het een mooie en rustige plek. Je kan hier bezinnen en praten. Je kan troost zoeken, en veerkracht vinden voor later of voor hetgeen er gebeurd is thuis, in de familie of voor andere mensen”, zegt inwoner Marie-Jeanne Van Buggenhout. Binnenkort worden op de plek nog bloembollen geplant. De bloemen moeten een blijvende herinnering zijn aan de moeilijke coronaperiode en de slachtoffers.