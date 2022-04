Fiesta Europa brengt lekkers vanuit heel Europa naar Vilvoorde

Het voorbije weekend was de Grote Markt in Vilvoorde het decor van Fiesta Europa. Op de internationale feestmarkt bieden marktkramers specialiteiten vanuit alle uithoeken van Europa aan. Je kon er niet alleen proeven, maar ook genieten van live muziek.

Fiesta Europa in Vilvoorde is de eerste van internationale feestmarkten die de komende maanden Vlaanderen rondtrekt. “Je beleeft een unieke sfeer tijdens Fiesta Europa. We proberen de vakantie tot bij de mensen te brengen”, zegt Roeland Storms van Fiesta Europa. “Op de terrassen kan je genieten van beste internationale gerechten die ter plaatse vers bereid worden. Muzikanten maken de vakantiesfeer compleet, kinderen kunnen onder toezicht zich uitleven in het kinderdorp.”