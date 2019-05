Fietsdieven viseren station Liedekerke

Op 17 mei organiseert de politie 'Fiets goed op slot' aan de fietsenstalling van het station in Liedekerke. Het veilig stallen van de fiets is belangrijk in de strijd tegen fietsdiefstallen. "Daarom zullen gemeenschapswachten en wijkpolitie tijdens de actie in alle fietsenstallingen instructies uitdelen over het goed slotvast maken van de fiets en de kwaliteit van de sloten," zegt Steven De Ridder van de politiezone TARL.

Dat is nodig, want er vinden nog altijd té veel fietsdiefstallen plaats. "Sinds 1 januari gaat het om 28 diefstallen. Daarom houden we dagelijks toezicht, houden gemeenschapswachten een oogje in het zeil en heeft de NMBS er camera's hangen. Ook de medewerkers van LiedekerkeNet kijken uit naar verdachte handelingen," besluit De Ridder.

Binnenkort krijgt de politiezone ook een graveermachine die zal worden ingezet voor fietsgraveringen.